スターウォーズ⭐️ヴィンテージコレクション インペリアルアサルトタンクドライバー SF・ファンタジー・ホラー 国内では販売

スターウォーズ⭐️ヴィンテージコレクションインペリアルアサルトタンクドライバー VC126

カナダカード。

プロテック ケース付き(最後の写真)

ベーシックフィギュア 3.75” (約10cm)) ハスブロから。

送料無料。

Star Wars Vintage Collection Imperial Assault Tank Driver VC126.

Canadian Card.

With Protec Case (last Photo)

Basic Figure 3.75"(~10cm) from Hasbro.

Free Shipping.



フィギュアメーカー...ハズブロ

シリーズ...スターウォーズ

種類...映画作品

映画...ローグ・ワン

映画...ローグ・ワン

キャラクター名...ストームトルーパー