一番くじSPY×FAMILY-Take me with you!-ラバーチャーム その他 元気

※購入しました。お世話になります。よろしくお願いします。との挨拶のみのご連絡は絶対にやめてください。本当に迷惑ですので挨拶が必要な方や挨拶をされる方はご購入しないでください。





一番くじ SPY×FAMILY -Take me with you!- H賞 クリアラバーチャーム 2種類です。

購入時、袋に傷がついていましたのでご理解の上ご購入ください。

写真2は商品のイメージとして見てください。

こちらの商品はまとめ売りとなります。



サイズ:約8cm



プロフィールにお取引内容を記載しておりますので、必ず最後までお読みいただきご理解ご了承の上ご購入ください。ご理解いただけない場合は絶対にご購入しないでください(トラブル回避のため)

配送中に傷がついたり折れますのでご理解の上ご購入ください。

誤発送防止のため梱包材に数字を記載する場合がありますのでご理解の上ご購入ください。(記載されたくない方はご購入後にコメントでお知らせください。)商品の情報