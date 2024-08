BiSH Bye-Bye Show FC限定【初回生産限定盤】 邦楽 訳あり

誤って2点購入した為、出品です。



新品未開封



定価16500円



届いてからダンボールすら開けてないので、mumoショップの箱のままお届けします。



FC限定

メンバー全員直筆サイン入りポスター付き



CD+4枚組CD+3枚組Blu-ray+PHOTOBOOK



Blu-rayには、2022年9月21日行った大阪城ホールでのワンマンライブ「And yet BiSH moved.」、10月25日に横浜アリーナにて行ったワンマンライブ「TO THE END TO THE END」の2本のライブ映像を収録し、これらライブ音源を4枚のCDへ収録。さらには豪華32ページ写真集、メンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリーも収録。商品の情報