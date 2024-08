【未開封】ワンピース one piece　ルフィ　ヤマト　プライズフィギュア コミック/アニメ 「最新予約アイテム」

◎即購入優先



☆商品概要☆

商品名:①ワンピース BATTLE RECORD COLLECTION-MONKEY.D.LUFFY GEAR5-(2023/12)

②ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~EXTRA MONKEY.D.LUFFY GEAR5(2023/10)

③ワンピース KING OF ARTIST THE MONKEY.D.LUFFY GEAR5(2023/9)

④ワンピース KING OF ARTIST THE YAMATO(2023/12)



プライズ品であることをご理解の上で、ご購入をお願いします。

箱の状態などは画像を確認の上、気になる点があれば質問して頂ければ、できる限りお答えいたします。



☆配送方法☆

・プチプチ

・ビニール袋

・購入ダンボール使用(サイズ調整する場合有り。)

を使用してしっかり梱包いたします。



※個包装ではありません。

※基本的にありませんが、購入ダンボール以外を使用する場合は発送前にお知らせしますので、了承できない場合キャンセルして下さい。





☆その他☆



※よろしければ他の商品も、出品リストまたは

#のらプライズ出品

からご覧下さい。



※他のフリマサイトでも出品しているため、先に売れた方を優先してキャンセルする場合が有ります。また、予告無く出品を取り下げることがあります、ご了承下さい。



※商品整理のために出品を取り下げ、再出品することがあります。その際、価格を変更する場合がありますのでご注意下さい。



商品種類:フィギュア 美少女フィギュア キャラクターフィギュア クレーンゲーム

人気タイトル...ワンピース(ONE PIECE)商品の情報