超ときめき♡宣伝部「STAR」 mu-moショップ限定盤 CD2枚 ＋ BD2枚 邦楽 【着後レビューで

超ときめき♡宣伝部「STAR」

【mu-moショップ限定盤】

CD2枚+BD2枚



ポスターはつきません。

トレカ付き(吉川ひより)



開封済みです。

CD・Blu-rayともに1,2回再生したのみです。



定価:¥10,000(税込)



<商品内容>



【CD DISC1】

01.STAR

02.わがままプリンセス

03.ホップステップジャンプLOVE

04.STAR (instrumental)

05.わがままプリンセス(instrumental)

06.ホップステップジャンプLOVE(instrumental)



【CD DISC2】

・LIVE音源:ときめき♡夏の晴れ舞台2022

01. ラヴなのっ♡

02. 超ステップアップ

03. なんでもいいから

04. 一方通行、恋の罠

05. 7月のサイダー

06. Dear friend

07. お届け!デリバリースター

08. 妄想プールデート

09. 愛Song!

10. Memories

11. ギュッと!

12. Cupid in Love

13. すきっ!〜超ver〜

14. トゥモロー最強説!!

15. エンドレス

16. SHIBUYA TSUTAYA前で待ち合わせね!

17. 青春ハートシェイカー



【Blu-ray DISC1】

01. 「STAR」Music Video

02. 「STAR」Music Video Behind The Scenes

03. 「STAR」Photoshoot Behind The Scenes



【Blu-ray DISC2】

・ときめき♡夏の晴れ舞台2022 2022.5.28(土)横浜武道館

※メンバーの副音声解説付き



#とき宣 #超とき宣

#超ときめき宣伝部 #ときめき宣伝部

#辻野かなみ #杏ジュリア #坂井仁香 #小泉遥香 #菅田愛貴 #吉川ひより #スタプラ



