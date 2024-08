takaaki yoshida様専用 キッズ・ファミリー 公式オンライン通販

【商品】2018年 フルセット MTDSGAQLP

DVD最新版 新子役 (会員価格90万円

★安心の2週間再生・作動保証!



【状態】

DVD・CD→ 未開封多数

本・ガイド→未使用多数。状態良好

機械類作動良好

欠品なし



【セット内容】

❇️メインプログラム【M】

絵本12冊

ガイド

プログレスブック

シール

Story and songs CD12枚

Bedtime review CD 2枚

Step by Step DVD12巻

宝箱

アクティビティボックス

こどもリモコン



❇️トークアロング【T】

カード全510枚

ガイド

プレイメイト説明書

プレイメイト

マジックスクリーン

マイク3本

アダプター



❇️ストレートプレイ【D】

DVD 12巻

ガイド



❇️シングアロング【S】

DVD12巻

CD8枚

歌絵本4冊・ソングガイド4冊

ガイド1冊

ポスター

小鳥シール

ミッキー絵本・カード



❇️プレイアロング【P】

DVD3枚

CD3枚

ガイド

おもちゃ



❇️マジックペンセット【G】

ミニーマジックペン1本

Fun With Wordsの絵本4冊

Fun With WordsのCD4枚

Fun With WordsのGuide1冊

ゲームカード6箱

Fun And Gamesの絵本4冊

️Quick Guide 1冊

コントロールカード



❇️アドベンチャーセット【A】

Fun and Adventuresの絵本4冊

Guide1冊

アクティビティbox

アダプター1個

充電コード1本

スタートカード

ミッキーマジシャン



❇️Q&Aカード 【Q】

カード100枚

ガイド



❇️レッツプレイセット【L】

DVD8巻

ガイド

マット

道具箱



❇️DVDメイト

❇️マイビックブック

❇️棚(多少傷日焼けあり)バラして発送



※全体的に状態は良いですが中古品です。多少の使用感はあります。新品同様を求める方はご遠慮ください商品の情報