INGEBORG 半袖ワンピース　花柄　鈴蘭　スズラン　ピンタック　黒 ワンピース 送料無料新作

腰ベルト

胸元ピンタック

ピンクハウス



カラー···ブラック



柄···花柄



シルエット···フレア



季節···春夏

◆実寸



肩幅 42cm



身幅 50cm



袖丈 26cm



着丈 124cm





◆状態



大きなダメージはありません









