MacbookPro13-inch2020 512GB 16GB ノートPC 激安オフライン販売

▶モデル

Apple / MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports) / スペースグレイ

定価:188,800円



▶概略仕様

第10世代の2.0GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.8GHz)

Intel Iris Plus Graphics

16GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ

512GB SSDストレージ

True Tone搭載13インチRetinaディスプレイ

Thunderbolt 3ポート x 4

Touch BarとTouch ID

PRO APPS 065-C171 NONE

SW LOGIC PRO X 065-C172 NONE

バックライトMagic Keyboard - 中国語

アクセサリキット



★キーボードはJIS配列ではなく「中国語のキーボード」です。ただ、US配列との違いはほとんどなく、キャピタル変換キーに「中/英」と書いてあるだけです。



★充放電回数:241



★付属品:元箱、USB-Cケーブル、ACアダプタ

おまけでAmazonで購入したスリーブケースをお付けいたします。



★商品状態

外観:あくまでも主観のため、詳細は写真にてご確認ください。

外装カバー:

天板:目立つ傷なし

パームレスト:使用に伴うスレあり

サイド:使用に伴う剥げあり

底板:ケース焼け、スレあり





中古品にご理解いただける方よろしくお願いいたします。

24時間以内の発送を心掛けています。

発送時初期化いたしますので、ご安心ください。



ディスプレイ インチ···13.3商品の情報