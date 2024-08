Omega Swatch Mission To The Moonphase 新品 時計 売上高ランキング

大幅値下げ!

スヌーピー ムーン Omega Swatch Moonswatch Mission To The Moonphase Speedmaster オメガ スウォッチ スピードマスター 新品





商品の状態・使用状況 : 新品未使用

※専用箱・取扱説明書・国内保証書・レシート控え



swatch日本国内ストア 購入品



Swatch × Omega Mission to the Moonphase





このモデルのムーンフェイズマスクとディスクには、天空の秘密があり、Snoopyのコミックストリップの有名な引用が三日月と星の中に隠されています。紫外線が当たると、天空の光景に生命が吹き込まれ、魅惑的な青い輝きを発します。



MISSION TO THE MOONPHASE SO33W700



ケース素材:Bioceramic

ケース直径:42.00 mm

ケース厚さ:13.75 mm

ラグ間の距離:47.30 mm



クォーツムーブメント: ムーンフェイズ表示機能付きクロノグラフ



防水:3気圧



ストラップ:VELCRO





2024年3月26日に数量限定で発売された

オメガとスウォッチとスヌーピーのトリプルコラボによる

新作の腕時計になります。



Swatch日本国内店舗で購入した正真正銘の正規品です。



発売本数は日本で500本前後と言われており、

大変希少価値の高い時計です。



オメガやスウォッチファンだけでなく、

SNOOPYファンからの問い合わせも多数あった

幻の時計になります。



お探しの方はこの機会に是非!





※ 2024年5月購入品です。



保証期間は当方がこの時計を購入してから、

2年間が有効となります。





