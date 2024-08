トレカ まとめ売り ジュン K-POP・アジア 高品質お手頃価格

すべて暗所にてスリーブ、袋に入れた状態で保管しておりました。



海外製品につき初期傷等気になる方は御遠慮お願いいたします。



すべてスリーブを外し、折れ濡れ対策した上で発送致します。

ご希望の方はトレカ50枚につき100円プラスで全てスリーブつけた状態で発送しますのでお声がけ下さい。



バラ売りは基本対応しておりません。





SEVENTEEN セブチ セブンティーン エスクプス スンチョル ジョンハン ジョシュア ジス ジュン ホシ スニョン ウォヌ ウジ ミョンホ ミンハオ ディエイト ミンギュ ソクミン ドギョム スングァン ハンソル バーノン ディノ チャン

トレカ フォトカード アクスタ 缶バッジ チェキ ラキドロ 会場限定 特典 アルバム Carat盤 カラット盤 Dicon シーグリ in the soop be the sun love follow an ode ヘンガレ semicolon Your Choice Attacca あいのちから Face the Sun SECTOR 17 DREAM SECOND WIND FML ALWAYS YOURS SEVENTEENTH HEAVEN商品の情報