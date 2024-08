The Birthday / LIVE AT NIPPON BUDOKAN ミュージック 通常納期

新品未開封です。





The Birthday / LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2015“GOLD TRASH”【通常盤】【DVD】





商品紹介



The Birthday、結成10周年記念の日本武道館ライブ映像をパッケージ化!



2015年、5月&6月の2ヶ月連続シングル、9月のベストアルバム、そして10月の8枚目のオリジナルアルバムと、

精力的なリリースで結成10周年のアニバーサリーイヤーを駆け抜けるThe Birthday。

キャリア初のベストアルバムリリースの前日2015年9月15日、

アニバーサリーイヤーのメインイベントともいえる日本武道館のライブ映像がDVD/Blu-rayの2形態でリリース!

デビュー曲から最新アルバムに収録の新曲まで新旧の名曲を怒涛のように

演奏した“ベストオブベスト”セットリストの一夜限りの特別なライブが遂にパッケージ化となる。





Live at Far East

磔磔

RAISE YOUR BLACK FLAG



BLOOD AND LOVE CIRCUS

NOMAD

VIVIAN KILLERS

CORE4

サンバースト

月夜の残響商品の情報