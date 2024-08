◆Switch本体のみ ◆バッテリー強化型HAC-001(-01) 2020年製 Nintendo Switch 製造元限定特典

【付属品】

★Nintendo Switch 本体(液晶部分)のみ

バッテリー強化型 HAC-001(-01) 2020年製

※ソフトはテスト用のため付属しません



【詳細】

・液晶面には目立った傷や汚れは見られません。

・背面に付けていたカバーの跡がクッキリ残っています。



【動作確認項目】

・ゲームソフト読み込み OK

・SDカードの認識 OK

・充電と音量調節 OK

・WiFi ネット接続 OK

・ドックに繋いでのテレビ出力 OK

・タッチパネル、ジョイコン接続 OK

・初期化 OK



【購入について】

・お値下げ不可のため、設定金額でご購入ください。

・購入確認コメント不要なので、即ご購入いただいて大丈夫です。

※ プロフィールに『よくある質問などの回答』を記載していますので、質問がある方はまずプロフィール文をご覧ください



【配送】

・プチプチで厳重に梱包し、宅急便コンパクト(手渡し配送)で匿名配送。

・発送は毎日かけていますのでご安心ください。商品の情報