サザレ sr sar PSA10 連番セット さいとうなおき ポケモンカードゲーム 期間限定特典付

【 】



サザレsr

サザレsar

PSA10の2連番セットになります。



【 商品状態 】



PSA10鑑定済み



【 梱包方法 】



PSA専用鑑定ケースに入ったまま

破損・濡れ対策を行なって発送します。



自身でPSA日本支社へ提出したものになりますので確実に正規品です。

This is a one-owner item that I submitted for appraisal. 100% authentic.

Please comment if you have any questions.

We welcome negotiations for price reductions from overseas purchasing agents.



サザレ SAR SV5a クリムゾンヘイズ 092/066



シリーズ: スカーレット&バイオレット

セット: SV5a クリムゾンヘイズ

カード名: サザレ

型番: SV5a

レアリティ: SAR商品の情報