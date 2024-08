カスタムメイド3D2 CD2枚セット アニメ 買う なら

CUSTOM ORDER MAID 3D2 VOCAL COLLECTION カスタムオーダーメイド 3D2 ボーカルコレクション



使用状況 :

中古で購入し、パソコンに取り込み後はケースにて保管しておりました。

CD本体は綺麗な状態です。パソコンへの取り込み・再生も問題なく行うことができましたが、完全品をご希望の方はご注意ください。

シリアルコードは使用済み&期限切れです

すでに廃盤のため、入手が困難なアイテムです

カスタムメイドシリーズ初のボーカルCD!

多彩なボーカルバージョンを収録。



【収録曲】

ドキドキ☆Fallin’Love【Full Love☆xury version】

ドキドキ☆Fallin’Love【Full nao version】

ドキドキ☆Fallin’Love【Full 佐咲紗花 version】

ドキドキ☆Fallin’Love【Full 美郷あき version】

stellar my tears【Full nao version】

stellar my tears【Full 佐咲紗花 version】

stellar my tears【Full 美郷あき version】

happy!happy!スキャンダル!!【Full nao version】

happy!happy!スキャンダル!!【Full 佐咲紗花 version】

happy!happy!スキャンダル!!【Full 美郷あき version】

candy girl【Full Maid’ish version】

candy girl【Duca version】

candy girl【Rita version】

candy girl【茶太 version】

Selfish Destiny【Full Rita&yozuca* version】

Selfish Destiny【Full Rita version】

Selfish Destiny【Full yozuca* version】

Can Know Two Close?【Full 姫野珠世 version】

rhythmix to you【Full nao version】

scarlet leep【Full nao version】

entrance to you【Full nao version



