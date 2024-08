北欧 サバービアfree soulオルガンバー フリーソウルAOR 10枚セット 洋楽 プライスダウン30％OFF

1,The party band & Annelise

レア!デンマークのダンスバンド、You are the sunshine of my lifeの好カヴァー収録の1976年作。

2,Anita Lindblom

スウェーデン産フリーソウル 名盤!

3,Los Valentinos

デンマークのダンスバンド、The Letter、Downtown、A Taste Of Honeyのカヴァー収録

4,Jerry Williams

サバービア 、オルガンバー、プレカツファンにはお馴染みのスウェーデン産ブルーアイドソウル•シンガー。本作も熱くかっこいい曲満載です!

5,CV Jorgensen

デンマーク産ファンキーロック名盤

6,Lake

スウェーデンのロックバンド、Love Potion No.9、High Heel Sneakers、Lucille、Good Golly Miss Molly等、名曲カヴァー満載でどれもかっこいい!

7, Sanne Salomonsen

デンマーク産AOR / ブルーアイドソウル

8,Per Hellberg Trio

スウェーデンのフォーク•ブルースバンド、スモールレーベルからのリリースの為、入手困難。

9,Irena Santor

サバービア 、フリーソウル 関連で人気のポーランドの女性ヴォーカル。本作でもご機嫌なポップソングが堪能できます!

10, Pernille Anker / Jordsalme

Kirkelig Kulturverksted(1985 Norway LP)

ノルウェーの劇作家で女優兼歌手のPernille Anker。伝統的な民謡を含む全12曲で構成された、ノルディックフォークロアの大傑作盤!メガレア!



ジャケVG~EX(経年劣化)

盤質VG+~EX(普通の中古盤)

(なおコンディションの評価には個人差があります。中古盤の為、神経質な方のご購入はお控えくださいませ。)



