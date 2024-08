the sound stylistics play deep funk レコード 洋楽 ビジネス

極薄いスレキズありますが音には影響ありません。

神経質な方は御遠慮ください。

海外でも余裕の10000円オーバーです。





NEW MASTERSOUNDSのEDDIE ROBERTSやSNOWBOYをはじめ、JAMIROQUAI、HERBALISER、BRAND NEW HEAVIES、J.T.Q.等のメンバーによるドリームチーム!!ファンクを知り尽くした男達が作り上げた、文句無しの大傑作!!



これまでリリースした7"が全て当店大ヒットを記録、上記のメンバー達が集い本気の本気でファンクする話題のグループSOUND STYLISTICS!!まずは超メイシオなサックス・ブロウと超JBなシャウトが炸裂するA-1でいきなり全ファンク・ファンの心と体をがっちりキャッチ!その後はもう怒涛のファンク・チューンのオンパレードでラストまで突き抜けます!!B-1などメロウ・チューンもほんとセンス良し。今のファンク・シーンの盛り上がりと成熟ぶりを象徴する1枚です。スーパー大傑作!!!



A

SHAKE AND HIP DROP

SOUL DYNAMITE

THE PLAYERS THEME

DOWN HOME STYLE

HEVY SOUL

FAST EDDIE

PARTY PEOPLE

B

NIGHT THEME

BACK ON THE STREETS

KEEPING ON

GET YA SOME

MOVE IT UP

THE MESSAGE

FREEDOM SOUND



