Speak now Taylor’s version　Violet Marble 洋楽 割引純正

テイラー・スウィフト Taylor Swift



Speak Now (Taylors Version)<限定盤/Violet Marbled Vinyl>



3LP全22曲収録。うち6曲はFrom The Vault(意味:金庫の中から取り出した)と名付けられた未発表曲。

収集価値のある新アートワーク・ジャケット

バイオレット(すみれ)・マーブル・カラー・ヴァイナル3枚組

収集価値のあるアルバム・スリーブには歌詞と未公開写真が掲載

見開きジャケットには写真とプロローグが掲載



01. Mine

02. Sparks Fly

03. Back To December

04. Speak Now

05. Dear John

06. Mean

07. The Story Of Us

08. Never Grow Up

09. Enchanted

10. Better Than Revenge

11. Innocent

12. Haunted

13. Last Kiss

14. Long Live

15. Ours

16. Superman

17. Electric Touch (Featuring Fall Out Boy)(From The Vault)

18. When Emma Falls In Love(From The Vault)

19. I Can See You (From The Vault)

20. Castles Crumbling (Featuring Hayley Williams) (From The Vault)

21. Foolish One (From The Vault)

22. Timeless(From The Vault)







新品未使用ではありますが、ジャケット、盤面には出荷時に擦り傷や汚れ等がある場合があります。 お気になされる方はご遠慮ください。



プロフィールにも記載されておりますが、発送は各種メルカリ便か、一番安い方法を選択させていただきます。



設定以外の発送方法や何らかの希望の梱包を望まれる場合、必ず購入前に要相談ください。金額や着払い等の発送の変更があることをご理解の上ご購入ください。商品の情報