Doepfer A-160-5 VC Clock Multiplier DTM・DAW 買う なら

Doepfer A-160-5 VC Clock Multiplierです。



2023年12月にeBayより中古品を購入。

国内代理店の定価は17,500円です。



入力clockをmultipleできます。3つの倍数設定があり、上部のノブで切り替えて使えます。



以下、国内代理店の説明文です。



A-160-5 VC Clock Multiplier / Ratcheting Controller は入力されたクロック信号を乗算して出力するクロック・マルチプライヤー・モジュールです。Clock In へ乗算したいクロックを入力し、乗算されたクロック信号が Clock Out から出力されます。3 つの異なるモードを設定するモードスイッチと Manual ノブにより設定された乗数により乗算されます。またManualノブで設定する代わりに CV In へ入力した外部CVでも乗数を設定する事が可能です。9 つの LED は現在設定されている乗数を示します。Clock IN / Out の LED で入力されたクロックと出力するクロックを視覚的に確認できます。



クロックの乗算以外の重要な使用例としてラチェッティング・シーケンスの生成があります。ドイツのエレクトロニック・ミュージック・グループ、Tangerine Dream はこの種のシーケンスで有名です。通常シーケンサーは 1 ステップ毎に 1 つだけゲート信号を生成しますが、ラチェット・シーケンスはステップ毎に複数のゲートパルスを生成します。A-160-5 を使用する事によりシーケンサーからゲートのパルス数を定義する事ができます。入力された CV が 0 の場合、ゲート信号は生成されません(ステップミュート)。CV が上がるにつれて、モードスイッチと CV 信号により定義された 2 つ以上のゲートパルスを出力します。



## 付属品



- ネジ

- フラットケーブル

- 元箱あり



---



モジュラーシンセ

ユーロラック

Eurorack

Modular Synthesizer

#モジュラーシンセ

#ユーロラック

#eurorack

#modular

#modularsynthesizer





種類···モジュラーシンセ商品の情報