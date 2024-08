新品通常盤DVDMrs.GREEN APPLE2作品 ミセス ミュージック 販売初売

「Mrs.GREEN APPLE/ARENA TOUR 2023""NOAH no HAKOBUNE""」

「Mrs.GREEN APPLE/DOME LIVE 2023""Atlantis""〈2枚組〉」

新品未開封2作品DVD



Opening

Viking

アウフヘーベン

CHEERS

私は最強

VIP

Blizzard

Hug

私

StaRtニュー・マイ・ノーマル

Loneliness

インフェルノ

Love me, Love you

HeLLo

ダンスホール

Folktale

norn

鯨の唄

青と夏

Magic

Soranji

ケセラセラ



<Encore>



Feeling



【特典映像】Documentary -- Episode 4 “NOAH no HAKOBUNE”



Opening

ANTENNA

Speaking

サママ・フェスティバル!

アンラブレス

アボイドノート

Love me, Love you

umbrella

Soranji

青と夏

ロマンチシズム

フロリジナル

BFF

僕のこと (Atlantis ver.)

私は最強

Loneliness

絶世生物

ダンスホール

Magic



<Encore>



我逢人がほうじん

庶幾の唄

ケセラセラ



【特典映像】Documentary -- Episode 5 “Atlantis”



