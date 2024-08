SnowMan シングル　アルバムまとめ売り　特典付　おまけ アイドル 超格安

SnowMan アルバムまとめ売り

Snow Mania S1(袋シワあり、通常版なし)

Snow Labo.S2

i DO ME(CD再生一度のみ、DVD未再生です。)



シングル

D.D.(通常盤)

KISSIN’ MY LIPS / Stories(全形態 B未開封 通常盤少し袋破けています。)

Grandeur(初回盤B)

HELLO HELLO(初回盤B 初回仕様通常盤)

Secret Touch(全形態)

ブラザービート(全形態)

オレンジKiss(全形態)

タペストリー W(全形態)



特典以外のものはすべておまけです。(7.8枚目)

カレンダー少し傷あります。



未開封時より粘着が弱まっています。

素人管理、中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。





グループ名···ジャニーズ(SMILE-UP.)



ユニット名···Snow Man商品の情報