ミュウツー　マスターボール　ミラー　ポケモン151 psa PSA 10 ポケモンカードゲーム 公式ショッピング

【商品名】



ミュウツー マスターボール ミラー ポケモン151 psa PSA 10



【商品状態】



PSA10



【梱包方法】



PSA専用鑑定ケースに入ったまま、

ジャストサイズのOPP袋に封入後、

プチプチで包み破損・濡れ対策を行なって発送します。



【 注意事項 】



PSA10は完璧な状態ではありません。横線や縦線、白かけなどがある場合がございます。

完璧を求める方は購入をお控えください。



横線や縦線の有無についても多数の問い合わせがありますがPSA10の判定基準として横線縦線関係ありませんので質問はお控えください。



自身がPSA社に提出した100%正規品でございます。ご安心してご購入ください。



よろしくお願いいたします。



This is a one-owner item that I shipped to the Japan.

Therefore, please rest assured that there is no need to worry about fakes.



I will be exhibiting items from my collection.



Just because it is PSA9.10 does not mean it is in perfect condition.

There may be initial scratches such as white spots, hollow spots, missing dots, vertical and horizontal lines, etc. There may also be scratches on the case from the beginning.

To prevent any trouble, we do not respond to comments regarding the condition of the card.

In addition, we do not accept returns to prevent replacement.商品の情報