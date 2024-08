【美品】iPhone 14 Pro ディープパープル 256 GB SIMフリー スマートフォン本体 送料無料（北海道・沖縄県除く！）

✴︎ If you want to trade this in English, I will welcome. Just feel free to leave comments here! ✴︎



【美品】

✴︎ガラスフィルムとケースをつけて一年ほど使用していました。



✴︎Belkinのガラスフィルムをおまけでお付けします♪



✴︎Apple storeで購入したSIMフリー品となります。



✴︎バッテリー容量は89%です。



シリーズ:iPhone

機種名:iPhone 14 Pro

カラー:ディープパープル

容量:256 GB

購入したキャリア:SIMフリー

付属品:充電ケーブル,説明書,箱

商品の状態:目立った傷や汚れなし

その他:



IMEI (製造番号)···353216553404067





※発送時は丁寧に発送致します。



#iphone

#iphone14

#pro

#14

#simフリー

#中古

#美品

#パープル

#新色



