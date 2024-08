極美品✨ロエベ アマソナ28 レザー パンチング アナグラム ブラック 鍵付き バッグ オンラインストア激安

Thank you for visiting our stores!

●ブランド:LOEWE ロエベ



●カラー:ブラック 黒



●素材:レザー 本革 カーフスキン



●サイズ

タテ幅(H)約16cm

ヨコ幅(W)約28cm

マチ幅(D)約13cm

持ち手 約11cm

※平置き採寸です。若干の誤差はご了承下さい。



●モデル:アマソナ28



●シリアル:130401 made in spain



●付属品:鍵 南京錠 クロシェット



●状態:微小なスレはありますが使用感少なく、目立った傷汚れなく綺麗なコンディションです✨



●購入元

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場等 鑑定済み商品



●配送

新品の中身の透けない梱包用袋に二重包装し、商品を保護して発送いたします!



●写真について

・光の具合やお持ちのデバイスのディスプレイにより、実際の商品と色味に差が出る事がございます。



