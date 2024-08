King＆Prince キンプリ Mr.5 ティアラ盤 邦楽 日本製品

King & Prince キンプリ

ベストアルバム 『Mr.5』

Dear Tiara盤 (2CD+DVD)

FC限定盤



96Pフォトブック型ジャケット(A4変形判)

外付特典付き(ステッカーシート)



一度だけ再生しました。

取り扱いには十分気をつけていますので未使用に近い状態です。

≪收錄内容≫

◆CD-DISC1

01.シンデレラガール

02. Memorial

03. 君を待ってる

04. koi-wazurai

05. Mazy Night

06. I promise

07. Magic Touch

08. Beating Hearts

09. 恋降る月夜に君想ふ

10. Lovin you

11. 踊るように人生を。

12. TraceTrace

13.ツキヨミ

14.彩り

15. Life goes on

16. We are young

17. Beautiful Flower (新曲)



◆CD-DISC2

国民投票 Top 15 Tracks

01. King & Prince, Queen & Princess

02. Focus

03. NANANA

04. ゴールデンアワー

05. Dream in

06. Prince Princess

07. 今君に伝えたいこと

08.僕の好きな人

(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

09. 宙(SORA)

10. Dear My Tiara

11. 君とメリークリスマス

12. 君がいる世界

13. Glass Flower

14. Bounce To Night

15. OH! サマーKING



◆DVD

King & Princeの小旅行 in 熱海!

熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像



