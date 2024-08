◆Switch未対策機 ◆初期型HAC-001 旧型 ◆本体(液晶)のみ Nintendo Switch オフライン販売 価格

【付属品】

Nintendo Switch 初期型HAC-001

★本体(液晶部分)のみ

※ゲームソフトはテスト用のため付属しません

※写真に写っていないジョイコンや他パーツ類は付属しません



【詳細】

☆未対策機 2017年製 旧型

※シリアルナンバーからご自身でも未対策機のご確認ください

・液晶に微細なスレがありますが、ゲームプレイ中には全く影響の無い程度の薄いスレです。

・画面の色焼け(黄ばみ)は見られません。

・背面には少しスレ傷があります。



【購入について】

・お値下げ不可のため、設定金額でご購入ください。

・購入確認コメント不要なので、即ご購入いただいて大丈夫です。

※写真や商品説明文と異なる商品が届いた場合を除き、発送後のキャンセルや返品はお受けできません

※故障などの場合には、受取評価前にご連絡お願い致します



【動作確認項目】

・ゲームソフト読み込み OK

・SDカード認識 OK

・充電、音量調節 OK

・WiFi ネット接続 OK

・ドックに繋いでのテレビ出力 OK

・タッチパネル、ジョイコン接続 OK

・スタンド、ゲームカードスロットの蓋 OK

・初期化 OK



【配送】

・プチプチで厳重に梱包し、宅急便コンパクト(手渡し配送)で匿名配送。

