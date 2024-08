p(R)ojectR Heart Logo Tee SS Lサイズ ミュージシャン 鑑定保証付

*プロフィール必読*



即購入 ⭕️



THE RAMPAGE ランページ ランペ



*p(R)ojectR Heart Logo Tee SS

Black Lサイズ 新品



*p(R)ojectR Heart Logo Sticker Pack



2つ折りにして箱に入れて発送させていただきます。

折りジワが入る場合がございます。



未開封になりますが、初期のホツレなどご了承下さい。

自宅保管になりますので、気になされる方のご購入はご遠慮下さいませ。



THE RAMPAGE ランページ ランペ



RIKU 川村壱馬 吉野北人 LIKIYA 陣

神谷健太 与那嶺瑠唯 山本彰吾 岩谷翔吾 浦川翔平 藤原樹 武知海青 長谷川慎 龍 鈴木昂秀 後藤拓磨



ジャンル···LDH



ユニット名···THE RAMPAGE from EXILE TRIBE



メンバー名···川村壱馬,RIKU,吉野北人,長谷川慎商品の情報