Bose L1 pro8‼️ ボーズ L1 プロ8 カバー付き スピーカー・ウーファー 公式ショップから探す

ボーズL1プロ8 ポータブルPAシステム。

9ヶ月未満です(2023年9月に新しく購入)。

素晴らしい音質。

輸送せいでいくつかの小傷があります(写真を参照)、ですから無料で含めるボーズカバーを買った理由です。

小傷はあるものの全体的に美品を保っていると思います。が、素人の主観ですので中古品という事をご理解ください。

元の箱とボーズカバーで送料無料。



Bose L1pro 8.

It is less than 9 months old (purchased new on september 2023).

Superb sound quality.

It has some scratches because of transportation (see photos) that is why I bought a Bose cover that I include for free.

Free delivery in its original box.