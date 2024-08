イフシックスワズナイン　 MUD SQUADRON 　レザージャケット 　希少 ジャケット・アウター 品質保証付

IF SIX WAS NINE



MUD SQUADRON RIDERS



LEATHER JACKET



アシンメトリーレザージャケット

(超希少で貴重な新品のお品物です)



定価:168,000円



袖がジッパーで取り外し可能です。

取り外すとレザーベストになりますので

2WAYで使えます。



マットで薄手の質感のレザー素材で

説明が難しいのですが

レザーの質感が素晴らしい!の一言です。

裏地も付いています。



サイズ:1

肩幅:38cm

身幅:脇下〜脇下46cm

着丈:53〜67cm(一番長い部分

まで)

袖丈:69cm(一番長い部分まで)

袖口幅:12〜15,5cm

(ジッパーを開けると広がるつくり

です)



色:BLACK

ボタンも黒のタイプです。



状態:新品タグ付き

着用目的では無く

コレクション用として購入した

商品のため、未試着の新品です。



カバーを掛けて大切に保管して

ありました。

新品ですので当然ながら着用感は

ありません。



縫い目の広がりや色褪せ

ダメージ等いっさいありません。

とてもきれいな状態です。



こちらのレザー素材は元々表面に

USED加工を施したレザーですが

実際にご覧いただければUSEDでは

無く、一度も着ていない新品と

おわかりいただけると思います。



幻のジャケットと言われているほど

レアで希少なジャケットです。



USEDは時々見かける事はあっても

新品では、なかなか見つからないと

思います。



イフのコレクターの方や

新品の当商品を探していらした方へ。



LGB

ルグランブルー

KMRII

BACKLASH. バックラッシュ

hyde着

亀梨和也着





柄・デザイン...無地

季節感...春、秋、冬

フード...フードなし

カラー···ブラック

素材···本革商品の情報