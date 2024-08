最新型 アーバンフォレスト　ざぁーす　ヘキサタープ　幕男　くろ　ブラック テント・タープ 安い販売オンライン

ざぁーすさんの幕男で知られている、

アーバンフォレストのヘキサタープ純正品です。

カラーはブラック

2024年4月末に購入した最新モデルです。

(さらに軽量化され、サイドポールを立てられるようになりました)



タープ本体、純正ガイロープ、純正ペグ、収納袋付き

*ポールは付属しません。

ざぁーすさんとのダブルネームではありません。



・サイズ:5.3m×5.0m

・難燃性素材コーティング

・耐水圧:5000mm

・RIP STOP処理

・遮光ピグメントPU

・DWR加工



