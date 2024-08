PASE ROCK PRODUCED BY NUJABES Hyde Out 洋楽 ブランド品専門の

12インチvinyl

NUJABES プロデュース!



*新品、SEALED未開封!



THE OLD LIGHT / PASE ROCK

PRODUCED BY NUJABES



sideA

1.Street Version

2.Radio Version

3.Instrumental

4.Accapella

Written by P.Johnson

Produced by Nujabes



sideB

1. Remix (Street Version)

2.Remix (Radio Version)

3.Remix Instrumental

4.TV Version

Written by P.Johnson

Remixed by Monorisick



HOR-018

Recorded and mixed at Park Avenue Studio

All tracks executive produced and mixed by Nujabes

©&® 2001 HydeOut Recordings



Artworked by Reloading Designs





Nujabesのビートに乗せて、Shing02が「音楽の女神に宛てて」書いた手紙「Luv(sic)=ラブシック」でnujabesを知った方も多いと思います。



本作も jazzy なNujabesのビートに、PASE ROCKのラップがのっていて、お洒落なサウンドに仕上がってます!



Pete Rock や、Dj Premier を彷彿とさせるトラックだと思います。



今後、なかなか良い状態の盤を入手するのが更に困難となるので、DIGされてる方は今のうちにgetして下さい。



