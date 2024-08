かとうはつえ/カスケード　ライトメロウ　シティポップ 邦楽 買取 実績

ご覧いただきありがとうございます。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



LPレコード



発送は負担いたします。

ゆうメール、定形外にて

おこないます。



コンディション

・ジャケット/スレシ多い

・帯/ あり シミあり

・ライナー あり

・盤面 EX

<盤質>

S ・・・未開封新品

NM ・・・新品に近い状態

EX+ ・・・極僅かなスレはあるが、中古として良好な状態

EX ・・・薄いスレが多少、中古として普通の状態

VG+ ・・・スレはあるが音に影響する深い傷は無い状態

VG ・・・スレ・キズによるノイズ有り



注意事項

*盤面に傷がある場合は一部試聴しておりますが、基本的には目視によるチェックのみです。

レコード自体のプレス状況等で傷がなくとも若干のノイズがでることがあります。

上記の評価は若干の個人差があり絶対的なものではありません。使用機材によりかなりの差が出てくることをあらかじめご了承ください。

