新品　大猿怪獣ギガソン by Planet-X プラネットX ギガトン コング 特撮 廉価販売

新品 未使用

箱のまま保管しています。



ヘッダーも汚れなく 購入したままの

状態です。



PLANET-X REDUX GIGATHON

(3rd COLORWAY with NEW HEAD SCULPT)

プラネットX ギガトン コング キングコング

KING KONG

怪獣

ソフビ



PLANET-X REDUX シリーズのお気に入りのエントリーである GIGATHON が、その 3 番目のバージョンとして戻ってきました。今回は戦闘の傷跡をリアルに表現したペイントアプリを特集します。意味が分かるなら、他の巨大な頂点捕食者との厳しい戦いだったと思います。また、真新しい「熟成した」ヘッドスカルプトも特徴です。



巨大な猿の怪物は約30センチメートルの高さです。高さ28cm (11インチ)、7箇所の関節が特徴です。100%スラッシュ高品質ソフトビニール製。





大猿怪獣ギガソン by Planet-X商品の情報