ナム・ジュヒョク 写真集 STAGE VOLUME フォトブック パンフレット タレント写真集 セール品

ナムジュヒョク 海外限定 写真集 正規品

廃版品 公式グッズ ファースト フォトブック



STAGE VOLUME NO.1「ONE SUMMER WITH JOO HYUK NAM」



2015年頃に

デビューしたばかりのグラビア写真満載



■発売日:2015年11月11日

■ページ数:128ページ

■サイズ:210×280mm



全てカラーページ印刷

専用クリアケース入り、

和訳なし、抜けなし、書き込みなし



★ 海外マスターさんのファンサイト応援グッズ

トレカ、ステッカーシールはオマケで、販売品ではないため、不要でしたら発送の際に外しますが、お値段は変更出来かねます。





大切に保管しましたが、インポート品のため、多少の汚れやスレ小傷、凹みなどはございますが、全体的に美品かと思います。



そのほか万が一の小さな見落としは、自宅保管品としてご理解頂ける方のみでお願い致します。



今ではなかなか手に入らずレアだと思います。



防水対策で簡易梱包発送いたします。



細かいことを気にされるの方はご購入をご遠慮下さい。





お値下げ不可、お取り置き不可、バラ売り不可



