僕のヒーローアカデミア フィギュア 17点セット コミック・アニメ コピー 激安

ご覧頂きありがとうございます。

僕のヒーローアカデミアのフィギュア17点セットです。



【新品・未開封】

僕のヒーローアカデミア

THE AMAZING HEROES PLUS Vol.3 エンデバー



僕のヒーローアカデミア

THE AMAZING HEROES PLUS Vol.8 天喰環



僕のヒーローアカデミア

THE AMAZING HEROES PLUS 爆轟勝己



僕のヒーローアカデミア

THE AMAZING HEROES PLUS 青山優雅



僕のヒーローアカデミア

THE EVIL VILLANS-DX-DABI II 荼毘



僕のヒーローアカデミア

THE EVIL VILLANS-PLUS-LADY NAGANT



僕のヒーローアカデミア

THE EVIL VILLANS-DX-HIMIKO TOGA II トガヒミコ



僕のヒーローアカデミア

THE EVIL VILLANS-HIMIKO TOGA-



僕のヒーローアカデミア

AGE OF HEROES-PRESENT MIC-



僕のヒーローアカデミア

AGE OF HEROES-MIRKO-



僕のヒーローアカデミア

AGE OF HEROES-EARPHONE JACK-



僕のヒーローアカデミア

AGE OF HEROES-RED RIOT- II



僕のヒーローアカデミア

AGE OF HEROES-LEMILLION-II



僕のヒーローアカデミア

THE AMAZING HEROES Vol36 物間寧人





【開封済み・箱あり】

僕のヒーローアカデミア

THE AMAZING HEROES PLUS Vol.4 爆轟勝己



僕のヒーローアカデミア

THE AMAZING HEROES PLUS Vol.5 轟焦凍



僕のヒーローアカデミア

THE AMAZING HEROES PLUS Vol.6 デク

※5枚目に写真載せておりますが、特に傷等はございません。



※1枚目の写真をそれぞれ載せているのが、2〜4枚目の写真となります。





プライズ景品のため小さな傷や獲得の際に生じる箱の傷や凹み等、ご理解・ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。

開封済みのものは棚に飾っておりました。状態は良く、非常に綺麗です。





プチプチに包んで発送いたします。商品の情報