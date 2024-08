Fender Vintera 70s ストラト リプレイスメントネック 弦楽器 特典

Fender MEX Vintera シリーズのリプレイスメントネックです。70年代風ラージヘッド、ローステッドメイプル仕様。



一年ほど前に購入したものの、一度も使うことなく倉庫に保管してありました。箱と説明書は欠品しております。



目立つ傷、汚れ等はありませんが神経質な方は購入をご遠慮ください。

プチプチで梱包の上、配送致します。



ネックRoasted Maple

ネックフィニッシュGloss urethane finish on fingerboard and headstock face; satin finish on back of neck

ネックシェイプEarly 70s "C"

ネックの太さ1st Fret - .850" (21.59 mm), 12th Fret - .910" (23.11 mm)

ネックマウンティング3-Bolt with Micro-Tilt

フィンガーボードラジアス9.5" (241 mm)

FINGERBOARD MATERIALRoasted Maple

ポジションインレイBlack Dot

フレット数21

フレットサイズ ミディアムジャンボ

トラスロッドBullet Style

トラスロッドナットBullet Style

ナットSynthetic Bone

ナット幅1.650" (42 mm)

ナットの素材Synthetic Bone

スケール 25.5インチ

利き手 右



#Fender

#ストラト商品の情報