JHS pedals AT+ Andy Timmons Distortion ギター 普及品

JHS Pedals The AT+ 2024



The AT+ は、Andy Timmons が自身のリードとリズムトーンを得られるように開発されたシグネイチャーオーバードライブ・ペダルです。Andy は、2013年に Angry Charlie を購入すると自身のメイントーンとして使用し始め、すぐに JHS Pedals の Josh Scott に連絡を取り自身のニーズに合わせたモディファイを依頼しました。Andy のテイストに合わせて試行錯誤を繰り返した末に “@” は誕生し、2016年にリリースされました。このペダルは、様々なプレイヤーにとってのトーンの豊富なオプションであると同時に、Andy が生み出すあの過激なオーバードライブやディストーションが得られます。



The AT+ は、The AT のコントロールやサウンドニュアンスに手を加えることなく、前段に独立したブースターをカップリングした 2 in 1 ペダルです。ドライブセクションと組み合わせてゲインブースターとしても使用可能で、より激しいディストーションサウンドを作り出します。チューブアンプのインプットに接続し、単独のブースターとして使用すれば入力ゲインを増加させることでチューブアンプをドライブさせることも可能です。



注:製品と使用される梱包材の手作りの性質上、非常に小さな欠陥がある場合があります。箱の開封、動作確認、写真撮影等を行った「開封品」として販売しております。



注2:写真のようにベース部分に小さな塗装欠けがあります。写真の通り、エフェクター本体に小さな薄い傷があります。



