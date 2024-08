ザ・ルースターズ THE ROOSTERS-Z VIRUS SECURITY 邦楽 当店は最高な

THE ROOSTERS 〜Z OFFICIAL PERFECT BOX VIRUS SECURITY



オリジナルアルバムと12inchシングル全作品、パラノイアックライブ、未発表レアトラック、ライブ音源、TV出演、自筆歌詞、再現紙ジャケを含む凝った構成。資料の方も詳細な解説やツアー全記録など内容が詰まった重量感ある商品でコアファンファンにも心底納得の内容です。ダンボール外箱は経年劣化あり。箱に若干のシミ。CD、DVDは全揃い。



2004年発売。CD27枚、DVD5枚。





THE ROOSTERS+HEY GIRY/ロージー(single)

a-GOGO ONE MORE KISS(single) /GIRL FRIEND(single)/WIPE OUT+〜TELSTER(single)

INSANE+LETS ROCK(single)/GET EVERYTHING(single)

ニュールンベルグでささやいて

CMC

DIS+SAD SONG(winter)

GOOD DREAMS

φ

SOS

NEON BOY

STRANGER IN TOWN&Mega Mix

KAMINARI

PASSENGER

FOUR PIECES

FOUR PIECES LIVE I

FOUR PIECES LIVE II

LEGENDARY LIVE 1980 福岡、新宿

LEGENDARY LIVE 1981 文芸坐ル・ピリエ9/19

LEGENDARY LIVE 1981 同9/20

LEGENDARY LIVE 1981 新宿、FM東京

LEGENDARY LIVE 1982 横浜、大阪、新宿

LEGENDARY LIVE 1984 新宿LOFT Person to Person I

LEGENDARY LIVE 1985&1987 同II

Rare Studio Tracks I

Rare Studio Tracks II

Rare Studio Tracks III



プライベート8mm+LIVE1981

PARANOIAC LIVE+DISツアー

PV+TV SHOW

Live1985+1988

Final Live

REBIRTH THE ROOSTERS DOCUMENT 2004商品の情報