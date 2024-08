【値下げ】PRSギター CE24セミホロー 35th Anniversary ギター 激安買付

ご覧いただきありがとうございます

※倉庫から元箱出てきましたので、写真12を追加しました



セミホローボディに、杢の綺麗なヴィンテージサンバーストの35th Anniversary モデルです。2021年3月にI楽器さんで購入しました。あまり使用しておらず、傷や打痕、サビなどなく、ほぼ新品に近い状態。デザインに惚れての衝動買いで、保存用になっていましたので、使っていただける方にお譲りします



【カタログ説明抜粋】

CE 24をベースに内部にセミホロー加工を施し、6弦側にFホールを設けた新たなモデル。従来のホローボディに比べ、ソリッドな部分が多く設計されており、ソリッド感を残しながらも空気感をプラスした。ボディー厚が、通常のカスタムと同じ厚みのため、よりソリッド寄りのサウンド



Neck材にメイプルを採用したボルト・オン・ジョイント構造



ペグ、ブリッジ等をS2シリーズと共通のパーツとしたモデル



BODY

Top Wood : Maple

Back Wood : Mahogany

Body Contruction : Semi-Hollow w/ Single F-Hole

NECK

Number of Frets : 24

Scale Length : 25"

Neck Wood : Maple

Neck Shape : Pattern Thin

Fretboard Wood : Rosewood

Fretboard Inlay : Birds

HARDWARE

Bridge : PRS Patented Tremolo, Molded

Tuners : PRS Low Mass Locking

Hardware Type : Nickel

ELECTRONICS

Treble Pickup : 85/15

Bass Pickup : 85/15

Controls : Volume and Push/Pull Tone Control with 3-Way Toggle

Weight≒3.12kg

Case : Gigbag(Soft Case)



ギグケース付属(ハードケースは、別売です)

トレモロアーム、レンチ等付属品一式有り



