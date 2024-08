洋楽 CD 29枚 + ライブDVD 1枚 セット 海外輸入品多数 洋楽 格安店

ご自身への贈り物はもちろん、ご家族や恋人へのお誕生日やクリスマス等のイベントのプレゼントに如何ですか?

◉商品

洋楽 CD 29枚 + ライブDVD 1枚 セット 海外輸入品多数 コレクション 誕生日 贈り物 クリスマス 子供 孫



◉内容

ERIC CLAPTON CROSSROADS / エリッククラプトン クロスロード (4枚組)

ERIC CLAPTON CROSSROADS2 / エリッククラプトン クロスロード2 (4枚組)

Led Zeppelin / レッドツェッペリン (4枚組)

THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE / ジミ・ヘンドリックス エクスペリエンス (4枚組)

The Who THIRTY YEARS OF MAXIMUM R&B / ザフー サーティーイヤーズオブマキシマムアールアンドビー (4枚組)

Genesis Genesis Archive #2 / ジェネシス ジェネシスアーカイブ #2 (3枚組)

bruce springsteen TRACKS / ブルーススプリングスティーン トラックス (4枚組)

Backstreet boys Greatest Hits Chapter one / バックストリートボーイズ グレイテストヒッツ チャプターワン

Backstreet boys This is us / バックストリートボーイズ ディスイズアス



レッドツェッペリンライブDVD 狂熱のライヴ



◉商品状態

古いものなのでスレや傷が多いですが、中身は綺麗なものも多いです。

状態についてご質問があればコメントで仰ってください。





