ポケモンカード　スリーブ ポケモンカードゲーム お金が貯まる

未開封未使用品です



欲しいものがあれば「コメント」で希望する商品、と希望金額、送料の有無、提示してくだい

その後新しく商品を出品しますのでそちらで購入ください



(基本的にメルカリの現在の販売相場から見てこちらが納得する場合はコメントの返信をします。)



※この商品を購入した場合すべてのスリーブ送ります。



1プロ リザードン

2 セレナ

3ミックスオレ

4プレミアム・マット かがやくジラーチ

5シロナ&ガブリアス

6もりのおくりもの

7ジャローダ&メイ

8ヌメルゴン(ヒスイのすがた)

9クレヨンミミッキュ

10かがやくサーナイト

11ヒスイゾロア

12プレミアム・グロス COOL×METAL ハッサム

13グレイシア

14 リーフィア

15プレミアム・グロス COOL×METAL ギルガルド

16ブイズ

17ブラッキー

18 プレミアム・グロス COOL×METAL ルカリオ

19かがやくゲッコウガ

20ラティアス・ラティオス

21ルカリオ

22Baby Blue Eyes

23 ロコン(アローラのすがた)

24SHINKA NO ISHI

25ポッチャマ

26 PIKACHU ADVENTURE レックウザ

27PIKACHU ADVENTURE ゼラオラ

28横浜

29横浜

30タイプファイターズ 草

31横浜 ラプラス

32横浜 ラプラス

33タイプファイターズ 炎

34横浜 ピカチュウ

35横浜 ピカチュウ

36タイプファイターズ 水

37ニャオハ&ホゲータ&クワッス

38ニャオハ・ホゲータ・クワッスの贈り物

39チルタリス&ルチア

40ピカチュウ&モルペコ

41チルタリス&ルチア

42チルタリス&ルチア

43TRAINERS Salon!!

44カスミ&スターミー

45ポケパルレのみがわり

46MIMOSA e POKÉMON

47プレミアム・グロス Midnight Agent -the cinema- ゲンガー

48ピカチュウの贈り物

49プレミアム・グロス リザードン

50プレミアム・グロス Midnight Agent -the cinema- インテレオン

51プレミアム・グロス Midnight Agent -the cinema- ゲッコウガ

52プレミアム・グロス Midnight Agent -the cinema- ニンフィア商品の情報