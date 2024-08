Supreme Yawataya Isogoro Spices Set of 3 その他 直営 アウトレット 店

Supreme®/Yawataya Isogoro Spices (Set of 3)

シュプリーム 八幡屋礒五郎 スパイスセット3個

シュプリーム 24SSから「八幡屋礒五郎」とのコラボ七味!

日本三大七味唐辛子に数えられる「八幡屋礒五郎(やわたやいそごろう)」のコラボアイテムがSupreme 24SSシーズンに登場!



【セット内容】

ゆず七味

一味

七味

計3種類



【状態】

新品未開封品



【付属品】

全て揃った完品になります。









