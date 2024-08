カード付き✨ CHANEL チェーンショルダーバッグ ベージュ レザー ロゴ バッグ 喜ばれる誕生日プレゼント

※偽物だった場合全額返金します。



購入元 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場





シャネル CHANEL チェーンショルダーバッグ ベージュ レザー ロゴ レディース







《商品状態》



シミや薄汚れありですが、目立つようなものはございません







あくまで主観となりますので

ご了承下さい。



写真を良くご確認ください。



即購入可能

真贋済み正規品



《付属品》

無し





《商品説明》

サイズ

縦:14cm、横:27cm、マチ:15.5cm、ストラップ:59cm





《商品状態》

状態 BC

S 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

A 中古品としてまあまあ良い

B 中古品として普通

C 中古品として悪いがまだ使える

D 中古品として悪い(難ありを含む)





大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。

送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。

必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。





○発送期間

発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。



カラー···ベージュ



シャネル/スキン/素材···ラムスキン



シャネル/持ち手···チェーンショルダー商品の情報