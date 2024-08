カナル4℃ 美女と野獣オルゴール アクセサリー 激安限定販売

ご覧いただきありがとうございます。

カナル4℃ 美女と野獣オルゴール付き

限定収納ケース



※アクセサリーはありません



beauty and the beastが流れます

wishing your future

filled with happinessの表記あり

オルゴール動作確認済



3.4.5枚目は壁やドアが写って色が違く見えてます

本来の色は一枚目をご確認ください



カラー···ブルー



付属品···箱商品の情報