RAGE AGAINST THE MACHINE スペシャル　ヴィンテージ トップス 半額クーポン配布中！

RAGE AGAINST THE MACHINE NUNS AND GUNS WHITE GIANT XL



レイジの人気なデザイン通称『シスター』のヴィンテージtシャツになります。



写真2枚目にもある通り某店では14万円オーバーになってきています。



タグ:GIANT サイズ:XL

肩幅···57cm

身幅···60cm

袖丈···23.5cm

着丈···78cm



全体的に良いフェードです。

少し汚れがある部分もありますが、ホールもなく比較的状態は良い方です。





また、こちらの商品はヴィンテージ品になります。神経質な方はご遠慮ください。



トラブル回避のため、購入後のキャンセル・返品はご遠慮願います。



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



カラー···ホワイト



