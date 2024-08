レーベル:D.I.T.C. Records ‎– DITC-167

フォーマット:Vinyl, 12"

国:US

リリース:1998

ジャンル:Hip Hop



A1Dignified Soldiers (Remix Radio)

Rap – AG, Big L, Lord Finesse, OC

A2Dignified Soldiers (Remix Street)

A3Dignified Soldiers (Remix Instrumental)

A4Dignified Soldiers (Original Street)



B1Themes, Dreams & Schemes (Radio)

Rap – AG, OC, The Ghetto Dwellaz

B2Themes, Dreams & Schemes (Street)

B3Themes, Dreams & Schemes (Instrumental)

B4Dignified Soldiers (Original Instrumental)



Producer – Show (tracks: A4 to B4)



Remix – Show (tracks: A1 to A3)



保管による多少のスレ有り



中古レコードにご理解頂ける方のみご購入お願いします







