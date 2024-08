テレタビーズ　ポー　フルーツ缶　ストロベリー　フィギュア//POP SUNDAY キャラクターグッズ 正規品/新

“Four differently coloured characters known as the Teletubbies”



-fruit series-



*パッケージは缶詰です

*バッグも封入されています



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■材質:PVC



■サイズ:全高29cm



■状態:新品、未開封



■缶に潰れ、傷などある場合もありますが、中身のフィギュアに影響はありません。又は、未使用な商品となりますが、初期キズなど細かいところを御容赦ください。



ご了承のうえ御購入ください、宜しくお願い致します。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

#ポップマート

#インスティンクトイ

#ポプマ

#オモチャ

#玩具

#雑貨

#アメリカン雑貨

#テレタビーズ

#Teletubbies

#リュック

#ラーラ

#ポー

#ティンキーウィンキー

#ディプシー

#レトロ商品の情報