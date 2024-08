なにわ男子 藤原丈一郎 まとめ売り アイドル 店舗 日本

売り切りたいです!!お願いします(><)

【うちわ】



✩関ジュ 夢の関西アイランド 2020 in 京セラドーム大阪〜遊びにおいでや!満足 100%〜



【アクスタ・アクキー】

☆少年たち2018

☆関ジュ 夢の関西アイランド2020 in 京セラドーム大阪

(関ジュ あけおめ 2020 アクキー)



【缶バッジ】

☆ 関西ジャニーズJr. concert 2018 ~Happy New ワン Year~(関ジュ あけおめ 2018)



(!)新品未使用ですが缶バッジの後ろの厚紙のような物がすこし折れています。(画像参照)



【シール】

☆関西ジャニーズJr SPRING SPECIAL SHOW シール

2018 春松竹

藤原(26枚) 大橋 末澤 今江 リチャ草間敬太

朝田(2枚) 古謝(2枚)



【クリアファイル】

☆ISLANDストア:なにわ男子(集合) 藤原(個人)

☆ 関西ジャニーズJr. LIVE 2018 Fall in LOVE〜秋に関ジュに恋しちゃいなよ〜 梅芸 :藤原丈一郎(2枚)



【その他】

☆チケットホルダー

関西ジャニーズJrXmasShow2017



☆レターセット:2019年 春松竹 藤原丈一郎×2 大橋和也



☆生徒手帳証明書

なにわ男子First Tour2019〜なにわと一緒に#アオハルしよ?



☆ポスター:ISLANDストア(個人)、京セラ



あとパンフレットとデタカ、データブックなどの詳細が気になる方はコメントよろしくお願いします。

《概要》

〇うちわはどれも未開封ですが画像の通り袋に折れ目等ございます。

〇レターセットは藤原1個・大橋は開封をし数枚使用しています。



その他ご不明な点などごさいましたらコメント宜しく御願い致します



関西ジャニーズJr 関ジュ Funky8 なにわ男子

藤原丈一郎 大橋和也 西畑大吾 高橋恭平 大西流星

道枝駿佑 長尾謙社商品の情報