カセットテープ　マイケル・ジャクソン / キャント・ストップ・ラヴィング・ユー 洋楽 入荷済

MICHAEL JACKSON シングルのカセットテープです

稀少カセットテープ



収録曲



01. キャント・ストップ・ラヴィング・ユー



(I JUST CAN`T STOP LOVING YOU)



02. ベイビー・ビー・マイン



(BABY BE MINE)



ミュージックカセット

ミュージックテープ



テープ切れ、カビ無し

再生確認済み

確認し特に気になる音ヨレなどはなかったようですが、再生機によっては不具合、また人によっては気になるところはあるかもしれません。

カセット音源です。アナログ音源にご理解お願い致します。

少しでも気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。

なんらか不具合があったとしても対応できないので、再生機を変えてお楽しみいただく他ありません。



カセットテープの再生時にはテープの巻き込み、テープ切れなどが稀におこるので取り扱い時にはご注意下さい。



