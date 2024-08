DespairsRay　初期〜まとめ売り　初回 特典あり　ヴィジュアル系　v系 邦楽 《極美品》

DespairsRayのシングル7枚 ミニアルバム1枚 アルバム2枚 DVD1枚

全11点セット

付属する品・特典物は画像にあるもので全てです。



シングル

SEXUAL BEAST

発売日:2002.7.3

定価:2000円

4曲収録



シングル

Garnet

発売日:2003.11.12

定価:不明

3曲収録

アンケート付



ミニアルバム

BORN

発売日:2004.4.21

定価:2500円

5曲収録

初回限定:DVD + 携帯用スクリーンカット(未開封)

アンケート付



シングル

-GEMINI-

発売日:2004.9.1

定価:不明

2曲収録

初回限定:DVD



アルバム

Coll:set

発売日:2005.6.29

定価:3000円

14曲収録



シングル

凍える夜に咲いた花

発売日:2006.4.5

定価:1500円

3曲収録

初回限定A

カード付



シングル

Squall

発売日:2007.3.14

定価:1600円

2曲収録

初回限定:DVD

カード付



アルバム

MIRROR

発売日:2007.4.11

定価:不明

12曲収録

初回限定

カード付

特典ハガキ付



シングル

BRILLIANT

発売日:2008.5.14

定価:1000円

2曲収録

カード付



シングル

KAMIKAZE

発売日:2008.8.6

定価:2500円

2曲収録

初回限定:DVD

カード付



DVD

The World Outside The Cage

発売日:2006.3.8

定価:3800円

収録時間:60min



※品番と収録曲名は文字数の都合で省略



再生確認済み



『BORN』のケース裏側に小さな割れ有り(画像:6枚目)

他は特に目立つキズや汚れはなく経年劣化の範囲かと思います。

状態が良く美品と呼べる品もあります。

『BORN』の件があるので「やや汚れやキズあり」としてます。



ペットは飼っておりません。

家族に喫煙者おりません。



ご購入を前向きにご検討頂ける方はプロフィールもご覧頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。



