FLA$HBACKS - FL$8KS 2LP 邦楽 購入新商品

2013年リリースです。



使用によるダメージがジャケット、盤面にあります。画像にてご確認下さい。

sideC.D両面にスリキズ多めです。

チリノイズのりますが、針飛びはありません。



完璧を求める方はご遠慮下さい。



何か気になる点ありましたらお気軽にご連絡下さい。



購入される前にプロフィールの確認をお願い致します。



今回2LPによるリリースに際し、レコード盤から発せられる音質を考慮したマスタリングを行い、楽曲の良さ/深みをより引き出す事に成功した。また2LPのみの収録曲となるinstrumental3曲を収録。是非、アナログ盤でもFla$hBackSを体感して欲しい。



※LP ONLYの追加3曲収録

※フルカラー/ゲートフォールドジャケット

※アナログ用マスタリング



TRACK LIST :

1. Gladiator (prod.jjj)

2. Cowboy starring Young Mason (prod.jjj)

********(LP Only)





Side-B

3. Oil Musik (prod.jjj)

4. Young Goku (prod.jjj)

5. Here (prod.Fla$hBackS)

6. Land -skit- (prod.Febb)







Side-C

7. Fla$hBackS (prod.KID FRESINO)

8. g3 -Gin Green Global- ft.Muta (prod.jjj)

9. Sour Picture starring jjj (prod.Febb)

*********(LP Only)



Side-D

10. 2014 (prod.Fla$hBackS)

11. Nextin Out -So Yes- (prod.jjj)

12. Season Inst. (LP Only)商品の情報